Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» не ведёт переговоров о продаже нападающего Артёма Дзюбы. Об этом 30 декабря заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Артём Дзюба Вячеслав Евдокимов

«Всё, что пишут сейчас в прессе, — глупая инсинуация. Мы не ведём сейчас переговоров о продаже Дзюбы в другой клуб», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что в «Зенит» не поступало ни одного предложения по Дзюбе.

Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в казанский «Рубин» и отказался продлевать контракт с «Зенитом».

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