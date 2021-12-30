Саратов, 30 декабря, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Саратове ученики школы №18, в которой 29 декабря произошел пожар, на две оставшиеся четверти учебного года перейдут в лицей №37. Об этом заявил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Цитата м/ф «Пожарная бригада Микки». реж. Уол Дисней. 1935. США Пожар

На месте происшествия вице-губернатор 30 декабря провел выездное совещание, на котором обсуждался предстоящий капитальный ремонт здания. Бусаргин отметил, что перед правительством области и городской администрацией стоит задача восстановить школу к новому учебному году. Размер ущерба оценивается. Так совпало, что школа вошла в федеральную программу капремонта на 2022 год. На эти цели предусмотрено 125 млн рублей, но с учетом обстоятельств этой суммы будет недостаточно, потребуются дополнительные средства из областного и городского бюджетов, заверил Бусаргин.

ИА REGNUM напоминает, в саратовской школе №18 днем 29 декабря в одном из кабинетов на втором этаже произошел пожар. В результате огонь охватил коридор второго этажа, а затем перекинулся на коридор третьего этажа в части, расположенной над вышеуказанным кабинетом. Площадь пожара составила 60 кв. метров.

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