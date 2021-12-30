Любляна, , 18:49 — REGNUM Словения во время своего председательства в Совете ЕС добилась того, чтобы в документах Евросоюза появилось понятие «перспектива членства» для стран Западных Балкан. Об этом рассказал 30 декабря премьер-министр Словении Янез Янша.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

Это понятие заменило прежний термин «европейская перспектива», отметил Янша.

«Один из стратегических успехов нашего правительства — то, что мы вернули расширение ЕС в ряд ключевых стратегических проектов. Этому предшествовало много обсуждений», — заявил Янша в интервью «Словенскому телевидению».

По словам премьер-министра Словении, во время обсуждения этого вопроса один их европейских лидеров, имя которого он не захотел назвать, заявил «зачем нам принимать их в ЕС, если они сейчас дешевле как рабочая сила для нас?».

Янша добавил, что в некоторых странах «старой Европы» преобладают «националистические интересы над видением свободы, мирной и объединенной Европы».

«Европейский проект пока незакончен, а многие страны, которые хотели бы стать членами ЕС, все еще несвободны. Этот проект нужно продолжить, а расширение — одна из его важных составляющих», — отметил премьер Словении.

Напомним, что осенью 2021 года на саммите «ЕС — Западные Балканы», который прошел в Словении, руководство Евросоюза отказалось назвать четкие временные рамки для приема стран Западных Балкан в состав сообщества.