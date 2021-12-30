Минск, , 13:51 — REGNUM Советский и белорусский актер Владимир Поночевный ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом 30 декабря сообщает «Российская газета».

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Уточняется, что причиной смерти актера стали осложнения после перенесённого COVID-19.

Отметим, Владимир Поночевный родился 13 июня 1939 года и окончил актерский факультет ВГИК в 1961 году. В 1958 году впервые сыграл в кино, в эпизоде фильма «Юность наших отцов».

Кроме того, исполнял роли в таких фильмах, как «Внимание! В городе волшебник!» (1963), «Сыновья уходят в бой» (1969) и др., а также в сериалах «Время выбрало нас» (1976−1978), «Государственная граница» (1980) и «Каменская-1» (1999).