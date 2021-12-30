Кострома, 30 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Костромской депутат Сергей Галичев указал на противоречие постановления губернатора Костромской области Сергея Ситникова о ковид-ограничениях федеральному законодательству. Об этом он сообщил на личной странице в Facebook.

Сергей Галичев

Вчера, 29 декабря костромича не пустили в местный паб по удостоверению депутата Костромской областной думы. Напомним, с 15 октября в регионе посещение ряда общественных мест, в том числе общепита стало возможным только при наличии QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации от коронавируса или перенесённой болезни. При этом, гостям необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. 24 декабря 2021 года список таких свидетельств был сокращён до паспорта и водительского удостоверения.

«Это какая-то юридическая новация. Получается, что региональный акт противоречит федеральному законодательству, отменяя действие практически всех законных удостоверений личности, (более 100 наименований), включая универсальные и специальные, действительные на остальной территории РФ. А как быть военным? Они вообще сдают паспорта и имеют только удостоверение личности военнослужащего РФ. Получается, самого же главу региона по его инициативе не могут пустить в ресторан, если он предъявит удостоверение губернатора. Умеют же у нас развеселить перед Новым годом», — сказал депутат.

Отметим, строгость установленных правил в Костромской области по традиции компенсируется необязательностью их исполнения. Так, в ряде торговых центров и непродовольственных магазинов охранникам достаточно просто показать QR-код. В отдельных случаях проверяющих ограничиваются вопросом об инициалах или имени посетителя, не требуя других документов.