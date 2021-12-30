Ялта, Крым, 30 декабря, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Два человека, в том числе грудной ребёнок, пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Ялте 30 декабря, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ГУ МЧС по Республике Крым Пожар

По факту пожара прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Ялты. В ведомстве сообщили, что при пожаре пострадала 30-летняя женщина и ребенок 2021 года рождения, оба получили ожоги и госпитализированы.

«По результатам организованных проверочных мероприятий прокуратурой будет дана оценка работе контролирующих органов, а также полноте и достаточности мер, принимавшихся на территории муниципалитета в целях соблюдения мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовых приборов», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в трёхэтажном десятиквартирном доме в Ялте произошёл около 11:30 30 декабря. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать газовый баллон.