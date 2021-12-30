Рига, , 13:49 — REGNUM Найти альтернативу центральному отоплению для жителей Риги станет в ближайшие годы все сложнее, следует из «Программы действий по улучшению качества воздуха до 2025 года». Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Отопление ri

Программа утверждена Рижской думой на одном из последних заседаний декабря 2021 года.

Согласно ее содержанию, возможность пользоваться отопительным котлом или печью в столице страны будет напрямую зависеть от качества воздуха в конкретном районе Риги. Для наиболее загрязненных участков города приоритетными станут централизованные и отопительные системы, не выбрасывающие углекислый газ CO2 в атмосферу (например, работающие за счет энергии солнца, ветра, тепловые насосы).

С 2023 будет прекращена выдача разрешений на дизельное отопление, в том числе мазут. С 2025 под запрет подпадет все остальное ископаемое топливо.

С декабря 2022 года по всей Латвии вступит в силу новый Закон «Об охране воздуха», который наделит самоуправления более широкими полномочиями.

Так, муниципалитеты должны будут самостоятельно оценивать основные источники загрязнения воздуха, вести мониторинг индивидуальных систем отопления, их состояния и расположения, и планировать меры по снижению количества выбросов в атмосферу.