30 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Михаил Демурин, , 14:22 — REGNUM Подводить политические итоги года — вещь условная: политика есть процесс непрерывный. Напомню в этой связи, что ясность относительно двух важнейших для нашего выживания проблем и задач мы получим только в начале следующего года. Эти задачи — снижение внешней военной опасности, исходящей от НАТО, и, что более важно, восстановление доверия населения России к её руководству. Это доверие в уходящем году подорвали не самые, прямо скажем, эффективные меры по борьбе с ковидом, но особенно — планы установления тотального цифрового контроля над гражданами России.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

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Понятно, что наша страна является членом ООН и вынуждена действовать в русле того видения мер, принимаемых в связи с новой инфекцией, которое преобладает в этой организации. Но мы не можем и не отдавать себе отчёта в том, что это видение навязано совокупным Западом в его политических и экономических интересах. Подвластность ему в этой сфере — это та же оккупация.

Казалось бы, опыт нашей страны уже давно должен был научить нас самым критическим образом воспринимать все идущие с Запада посылы, но я этого, к сожалению, не вижу. В случае с карантинными мерами это особенно тревожно и чревато. Причем чревато и для страны в целом, и в первую очередь — для её руководства, ведь простые граждане многое понимают очень и очень глубоко и правильно.

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Надеюсь, что давление в направлении придания вакцинации совсем уже принудительного характера не получит развития, а, наоборот, будет спадать. И что цифровой контроль над гражданами России, который в наших сегодняшних обстоятельствах будет контролем Запада над нами, установлен не будет.

Главная гарантия будущего существования нашей страны перед лицом внешних опасностей, основа успешности её действий на международной арене — это разумная внутренняя политика в интересах народного большинства. Проведение такой политики требует кадрового обновления на самых разных уровнях власти.

Сохранится сегодняшний раскол, ни новое оружие, ни союз с Китаем и Индией, ни тем более переговоры с Западом не помогут.