Чита, , 13:48 — REGNUM В Забайкальском крае примером высокотехнологического проекта является освоение Удокана. Об этом рассказал заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента РФ Юрий Трутнев в ДФО на телеканале «Россия-24».

На Удокане Цитата со страницы Байкальская Горная компания

Как сообщает 30 декабря пресс-служба правительства региона, «Удоканская медь» была создана для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди. Компания входит в диверсифицированную холдинговую компанию USМ (основатель и основной акционер — А.Б. Усманов).

Ресурсы месторождения в соответствии с классификацией JORC — 26,7 миллиона тонн меди, содержание меди в руде в соответствии с классификацией JORC — 1,05%. Месторождение находится в Каларском муниципальном округе Забайкальского края в 30 км от станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали.

В результате реализации проекта в строй будет введен горно-металлургический комбинат, конечной продукцией которого будет катодная медь и сульфидный концентрат, объём производства конечной продукции комбината составит 135 тысяч тонн меди в год. При выходе на полную мощность рабочими местами будут обеспечены около три тысячи человек и до 20 тысяч человек в смежных отраслях. Деятельность Удоканского горно-металлургического комбината будет обеспечивать вклад до 10% в ВРП Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года площадка Восточного экономического форума стала местом подписания соглашения о намерениях компании «Удоканская медь», Минвостокразвития России, правительства Забайкалья и «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики».

Вторая очередь строительства горно-металлургического комбината «Удокан» предусматривает переработку ориентировочно 24 миллиона тонн руды в год (в дополнение к объему переработки первой очереди до 15 миллионов тонн руды ежегодно с учетом потенциала технологического оборудования).

Суммарная перерабатывающая мощность первой и второй очереди комбината составит около 40 миллионов тонн руды в год. Инвестиции «Удоканской меди» составят около 289 миллиардов рублей.

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