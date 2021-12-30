Портленд, США, , 13:47 — REGNUM «Юта Джаз» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 120:105.

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Самыми результативными в матче стали Дэмьен Лиллард и Норман Пауэлл из «Портленда» Девин Букер, на счету которых по 32 очка. В составе «Юты» центровой Руди Гобер сделал дабл-дабл из набрал 22 очков и 14 подборов.

«Юта» одержала 25-ю победу в 34 матчах и занимает третье место в турнирной таблице НБА. «Портленд» потерпел 21-е поражение в 34 играх и идёт на 25-м месте.

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