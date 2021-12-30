Кызыл, , 13:46 — REGNUM В Туве приняты дополнительные меры профилактики, которые будут действовать в период новогодних праздников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, изменения приняты по предложениям главного санврача республики.

Торговый центр Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В частности, детям до 14 лет запрещено с 1 по 9 января появляться в общественных местах без сопровождения взрослых. Запрет касается заведений общепита, торговых центров, кинотеатров и так далее. Всем жителям республики рекомендовано в это время не выезжать на пределы страны.

Кроме того, вводится обязательное обследование на COVID-19 всех граждан, прибывших из Гонконга или стран Африки. Они к тому же будут обязаны находиться в обсерватории в течение инкубационного периода.

«С 16 декабря в здания аэропорта и автовокзала Кызыла допускают граждан, имеющих QR-коды о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции, перенесённого за последние полгода заболевания или ПЦР-тестирования не позднее 42 часов», — добавили в правительстве.