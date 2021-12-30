Москва, , 13:45 — REGNUM Ситуация продолжает для биткоина в конце 2021 года складываться не самым лучшим образом для покупателей BTC, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Биткоин

«Криптовалюта все ещё находится в понижательном тренде, в то время как следующей целью является отметка в $45 тысяч.

Сложившаяся формация намекает на возможный пробой данной отметки и дальнейшее падение к $40 тысячам. Каких-либо причин для роста пока нет.

Причины могут появиться разве что уже в 2022 году на фоне запуска обновления крупнейшей блокчейн-платформы Ethereum, которое позволит повысить пропускную способность сети.

Наблюдаются переводы монет на крупнейшие биржи, что свидетельствует о желании держателей продать свои активы, не ожидая более высоких цен. Сейчас крупные инвесторы главным образом заняты финансирование начинающих проектов.

Ранние инвестиции позволяют рассчитывать на почти гарантированную хорошую доходность. Причём сфера интересов в данный момент ограничивается игровыми проектами, существующими на грани мета вселенных и NFT.

Так, например, на текущей неделе $3,2 млн получил проект Metalaunch, созданный для первичного размещения монет игровых проектов, а также игры Battle of Guardians ($4,4 млн) и GoFungibles ($4 млн)», — высказал своё мнение эксперт.

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