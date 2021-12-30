Забайкальский край, 18 ноября, 2003, 11:50 — ИА Регнум. В руководстве Забайкальской железной дороги произошли кадровые перестановки. По заявлению прибывшего из Москвы первого вице-президента открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Хасяна Зябирова, начальник ЗабЖД Виктор Сехин назначен вице-президентом компании по вопросам грузовых перевозок. Руководящий пост в Забайкалье занял его первый заместитель Виктор Хохряков. В своем выступлении Хасян Зябиров отметил, что Забайкальская железная дорога является одним из лучших филиалов компании. Так, во втором квартале этого года экономические показатели работы местных железнодорожников превысили средние показатели в целом по стране. Он также выразил надежду на то, что под руководством господина Хохрякова продолжится развитие предприятия, сообщила "РСН-Чита".