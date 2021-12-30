Курган, 30 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Кургане проводится проверка по факту гибели местной жительницы в результате пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Пресс-служба СУ СКР по Курганской области На месте происшествия

Пожар произошёл днём 28 декабря в одной из квартир дома, расположенного во втором микрорайоне поселка Заозерный города Кургана. После ликвидации огня обнаружено тело проживавшей в ней женщины 1976 года рождения.

По предварительным данным, возгорание произошло по причине неисправности электрооборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Оренбурге два человека погибли во время пожара в жилом доме.