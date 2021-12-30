Финикс , США, 30 декабря, 2021, 13:43 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:97.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, на счету 38 очков. В составе «Оклахомы» защитник Тай Джером набрал 24 очка.

«Финикс» одержал 27-ю победу в 34 матчах и занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Оклахома» потерпела 22-е поражение в 34 играх и идёт на 27-м месте.

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