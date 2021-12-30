Сеул, 30 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

The U.S. Army Военные США

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По их словам, с 21 по 27 декабря коронавирус был выявлен у 467 человек.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 2345.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 5037 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 625 967.

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