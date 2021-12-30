Бостон, США, , 13:41 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 91:82.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейлен Браун, на счету 30 очков. В составе «Клипперс» форвард Маркус Моррис набрал 23 очка.

«Клипперс» одержали 18-ю победу в 35 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице НБА. «Бостон» потерпел 19-е поражение в 35 играх и идёт на 19-м месте.

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