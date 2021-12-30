Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили мужчину, который убил пассажира маршрутки за замечание об отсутствии маски в общественном транспорте. О приговоре по этому резонансному преступлению 30 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Алексей Вербицкий в зале суда Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор ранее судимому, безработному Алексею Вербицкому, которого в ноябре 2020 года арестовали по обвинению в убийстве пассажира маршрутки — 53-летнего заместителя директора научно-исследовательского сертификационного центра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 17 ноября 2020 года Вербицкий у дома 18 по Индустриальному проспекту Петербурга нанес один удар ножом в грудь мужчине, с котором поругался из-за нежелания надеть маску в общественном транспорте, и с места происшествия скрылся.

Несмотря на то, что потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, он бросился за обидчиком в погоню. Однако рана оказалась смертельной, и у дома 10/1 по Индустриальному проспекту пострадавший скончался. После того как Вербицкого задержали, ему было предъявлено обвинение в убийстве, но позже суд переквалифицировал дело на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В суде обвиняемый свою вину признал частично. Он показал, что между ним и потерпевшим в маршрутке произошел конфликт, так как у Вербицкого не было маски. Когда оба вышли на улицу, подсудимый ударил оппонента, после чего сбежал. Потерпевший же решил догнать обидчика, чтобы передать его в руки полиции. На улице между ними завязалась драка, в какой-то момент Вербицкий, по его версии, решил, что оппонент собирается достать оружие, поэтому сам выхватил нож и ударил им в грудь человеку.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима. Суд взыскал в пользу потерпевшей 1 млн рублей морального вреда и 229 810 рублей материального», — сообщили в ОПС.

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