Бразилиа, , 13:42 — REGNUM Согласно исследованию, опубликованному 29 декабря бразильской газетой Brasil de Fato, индейцы народа гуарани совершили в 2021 году столько же самоубийств, сколько за предыдущие 18 лет. Помимо самоубийств, резко возросло количество убийств и детских смертей.

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На этот шаг индейцев толкают последствия пандемии и кризиса в агропромышлености. Лидер гуарани Селсо Алвес заявил, что «самоубийства случались и раньше, но сейчас произошел взрыв». Он считает, что виной тому не только кризис, но и принудительная евангелизация молодежи: «Я знал подростка, который покончил с собой из-за того, что родители заставляли его креститься и ходить в церковь».

Гуарани сталкиваются также с проблемами получения документов, отсутствия социальной поддержки и дискриминации по расовому признаку. Женщина из деревни Техоку заявила, что если Национальный фонд коренных народов не оформит документы для её детей, то она не сможет жить. 20 декабря она выполнила свое обещание.

Ранее ей не раз отказывали в получении продовольственной корзины: «Здесь нет еды для индейцев, вы должны работать, чтобы есть». Жители рассказали о том, что процесс получения документов продолжался несколько лет. Причины, по которым они так и не были оформлены, не ясны.

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