Москва, , 13:37 — REGNUM В Ростовской области применять стандарт «Умный город» для развития комфортной городской среды на Дону. Успешной практикой с южным регионом поделится Москва. Об этом шла речь на встрече мэра российской столицы Сергея Собянина и донского губернатора Василия Голубева.

Здание правительства Москвы (мэрия) A.Savin

«Реализация передовых цифровых решений позволит изменить не только онлайн‑ и ИТ-среду Ростовской области, но и придать новый импульс созданию умных общественных пространств в городских и сельских территориях нашей области», — отметил Голубев.

Планируется также развивать сферы туризма и культуры. В частности, в 2022 году запланирован обмен творческими коллективами. С концертной программой в Москве выступит ансамбль донских казаков имени Анатолия Квасова, в июле 2022 года откроется выставка «Донское казачество на страже Отечества».