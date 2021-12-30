Брянский район, Брянская область, 30 декабря, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Пернатого хищника освободили из капкана спасатели в деревни Антоновка Брянской области, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе регионального МЧС.

Https://32.mchs.gov.ru/ Спасённый хищник

В дежурную службу обратились местные жители — птица два дня пыталась выбраться из ветвей дерева на высоте примерно 12 метров. Брянские спасатели сняли хищника с автолестницы. Оказалось, что птица попала в капкан, из-за которого и запуталась в ветвях.

Спасённое животное передали ветеринарам.