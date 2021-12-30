Ташкент, 30 декабря, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 30 декабря провел заседание коллегии МИД страны с участием послов Узбекистана, руководителей консульских учреждений и постоянных представителей страны в международных организациях. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«В ходе встречи рассмотрены итоги деятельности министерства и загранучреждений в текущем году, определены приоритетные задачи на 2022 год и даны конкретные поручения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что обсужден проект новой Концепции внешнеполитической деятельности Узбекистана.

«Особое внимание уделено вопросам экономической дипломатии, в том числе результатам поездок глав дипмиссий в регионы Узбекистана для изучения ситуации на местах, проведенных ими встреч в министерствах и ведомствах республики по обсуждению и реализации конкретных проектов в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в рамках мероприятия состоялась церемония вручения ордена «Дустлик» (Дружбы) послу Узбекистана в Таджикистане Эргашу Шаисматову, «награжденному высокой государственной наградой указом президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева».