Москва, , 13:35 — REGNUM На сегодняшний день президент Украины Владимир Зеленский стал угрозой и для своей страны, и для государств Европы. Об этом 30 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ», — отметила она, комментируя утверждённую украинским лидером стратегию информационной безопасности, в которой утверждается, что информационная политика России является угрозой демократическим странам.

Также официальный представитель российского МИД отметила, что «разобщенность украинского народа, она уже достигла каких-то катастрофических масштабов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает Европейский союз работать над укреплением безопасности в Европе путем стимулирования Киева к выполнению Минских соглашений