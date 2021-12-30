Москва, 30 декабря, 2021, 13:35 — ИА Регнум. На сегодняшний день президент Украины Владимир Зеленский стал угрозой и для своей страны, и для государств Европы. Об этом 30 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ», — отметила она, комментируя утверждённую украинским лидером стратегию информационной безопасности, в которой утверждается, что информационная политика России является угрозой демократическим странам.

Также официальный представитель российского МИД отметила, что «разобщенность украинского народа, она уже достигла каких-то катастрофических масштабов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает Европейский союз работать над укреплением безопасности в Европе путем стимулирования Киева к выполнению Минских соглашений