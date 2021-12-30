Сеул, 30 декабря, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В 2021 году строительные компании Южной Кореи получили зарубежные заказы на общую сумму $30,6 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Gazprom.ru Строительные работы

Согласно опубликованным данным, в общей сложности 319 южнокорейских строительных компаний получили заказы из 91 страны.

Известно, что 37% заказов приходятся на страны Ближнего Востока, 30% — на страны Азии, 15% — на страны Европы, 13% — страны Северной Америки и Океании.

Заказы из Северной Америки и Океании выросли на 620% до $550 млн, а из Европы — на 188% до $1,6 млрд, однако заказы с Ближнего Востока, напротив, сократились на 16%.

58% заказов пришлись на промышленные объекты, 19% — объекты гражданского строительства, 10% — энергетические проекты.