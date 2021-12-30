Джакарта, 30 декабря, 2021, 13:33 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 189 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 30 декабря в Индонезии выявлено 4 262 540 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, побороть коронавирус за сутки смогли 399 человек в Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 4 114 141 человек.

В период с 29 по 30 декабря от COVID-19 в Индонезии умерли 7 человек. Всего эпидемия унесла жизни 144 088 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Индонезии Людмила Воробьева отметила, что трехстороннее партнерство в области безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) вызывает озабоченность Москвы.