Чебоксары, , 13:33 — REGNUM В Чувашии снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Также подтверждены очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 30 декабря, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 46 457 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 65. Это на пять случаев меньше, чем было подтверждено 28 декабря. Таким образом, за сутки заболеваемость снизилась на 7,14%.

Выздоровели в республике 40 523 человека, из них за последние сутки — 56. В целом в настоящее время доля вылечившихся составляет 87,23%.

В то же время пандемия унесла жизни ещё 15 жителей Чувашии, всего умерли 3857 человек. Это 8,3% от числа лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии внесены изменения в республиканскую программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2022 год. В частности, увеличены объёмы профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и нормативов финансовых затрат.