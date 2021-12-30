Красногорск, , 13:32 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 30 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 977 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 365 случаев меньше аналогичного показателя 29 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1342 человек, а днем ранее — у 1574 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 30 декабря в России было выявлено 21 073 новых случаев заражения коронавирусом.

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