Амман, 30 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Иордании резко увеличилось число выявленных носителей штамма «Омикрон». Об этом сообщает телеканал Jordan-TV со ссылкой на главу министерства здравоохранения страны Фираса аль-Хавари.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Министр подчеркнул, что все заразившиеся переносят вирус в лёгкой форме и не нуждаются в госпитализации.

«У нас сейчас зафиксировано 800 случаев заражения штаммом «Омикрон». Однако ни один из заразившихся не был госпитализирован», — заявил аль-Хавари.

По информации министра здравоохранения страны, большая часть случаев была зафиксирована в столице Иордании — городе Амман. В ближайшее время штамм может распространиться в остальных регионах страны. Хотя власти Иордании ожидают, что после окончания праздничных мероприятий заболеваемость в стране постепенно пойдёт на спад, в то же время, они готовят резервы на случай вероятного резкого ухудшения эпидемиологической обстановки.