Курган, 30 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Кургане проводится проверка по сообщению в социальных сетях о факте высадки кондуктором ребёнка из маршрутного автобуса в поле на мороз. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Курган

Из публикации следует, что инцидент произошёл вечером 23 декабря. Мальчик 13 лет сел в автобус в шестом микрорайоне посёлка Заозерный в Кургане. Автобус отклонился от маршрута. Не доехав до своей остановки, ребёнок был высажен из автобуса в поле и добирался домой пешком.

По данному факту проводится проверка в ходе которой следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в городе Энгельсе Саратовской области девочку, следовавшую в школу, высадили из общественного транспорта. По факту организована доследственная проверка.