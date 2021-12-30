София, , 13:30 — REGNUM Посол Ватикана в Софии Ансельмо Пекорари удостоен Ордена «Мадарский Всадник I степени» — одной из высших наград Болгарии. Об этом 30 декабря сообщило Болгарское национальное радио.

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Согласно официальной информации, таким образом, президент и правительство Болгарии отметили вклад А. Пекорари в развитие дипломатических, политических и культурных связей между двумя государствами.

«Мы благодарны вам за организацию и реализацию ежегодных паломнических визитов болгар в Ватикан, а также участие в многочисленных благотворительных акциях на болгарской земле, — заявил на церемонии вручения награды президент Болгарии Румен Радев. — Ваша деятельность способствовала повышению в нашей стране престижа католической церкви в частности и христианской веры в целом».

В свою очередь папский нунций поблагодарил болгарскую сторону за высокую оценку его заслуг. «Для меня Орден Мадарский Всадник» является своеобразным аналогом «Оскара» в сфере дипломатии», — резюмировал, в частности, А. Пекорари.