Ростов-на-Дону, , 13:30 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки от COVID-19 привили менее трёх тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 декабря.

Сертификат о вакцинации от коронавируса Минздрав Республики Коми

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В настоящее время прививки от коронавируса сделали 1 млн 954,09 тыс. человек (+ 3069 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 910,13 тыс. человек (+ 2683 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области начинается подготовка к вакцинации детейот коронавируса. Педиатрам Дона рекомендовано быть максимально готовыми к проведению этой работы"после того, как вакцина детская поступит в Ростовскую область».

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