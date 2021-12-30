Москва, 30 декабря, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В отношениях с США Россия всегда принимала шаги, которые были необходимы для обеспечения её безопасности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Россия никогда не была источником напряжения и не была первоисточником напряжения. Мы всегда говорили, что Россия принимала и будет принимать те шаги, те меры, которые необходимы для обеспечения ее безопасности», — сказал Песков.

По его словам, в России настроены на разговор с американской стороной и хотят такого разговора: «Мы считаем, что только в ходе переговоров возможно решение тех насущных проблем, которые в изобилии имеются между нами».