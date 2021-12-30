Самара, 30 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Медицинские учреждения Самарской области в новогодние праздники продолжат свою работу. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Иосипенко Александр Даниилович (IosAD3) Поликлиника

В регионе поликлиники будут принимать пациентов с 08:00 до 20:00 часов. Медпомощь пациентам будет оказываться в обычном режиме. Для приема больных с признаками ОРВИ будут работать отдельные кабинеты.

В часы работы поликлиник в бесперебойном режиме будет организована и работа по выдаче и доставке льготных лекарств и медикаментов для лечения пациентов с COVID-19 и подозрением на него.

Все выходные и праздничные дни в обычном режиме будет работать служба неотложной помощи.

Свою работу продолжат рентгенологическая и лабораторная службы. В праздничные дни будут открыты прививочные кабинеты. По графику жители смогут пройти диспансеризацию.

Круглосуточно будет работать служба скорой медицинской помощи. Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.