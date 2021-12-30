Москва, 30 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора вечером 30 декабря продолжат обсуждать вопросы, поднятые в ходе предыдущей беседы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Владимира Путина и Джо Байдена

«Цель разговора очень понятная — продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видео-конференц-связи», — сказал Песков.

По его словам, инициатива в проведении очередной беседы с Байденом исходила от российского лидера.