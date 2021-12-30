В Архангельской области упавшая с крыши сосулька разбила подростку голову
Северодвинск, Архангельская область, 30 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Северодвинске упавшая с крыши сосулька едва не убила подростка 2007 года рождения. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в Службе 112.
Дарья Драй ИА REGNUM
Сосульки на крышах домов
ЧП произошло 28 декабря на улице Индустриальной. Сосулька упала прямо у подъезда 5-этажного дома. Медиков на место происшествия вызвала мать мальчика. По ее словам, у него была разбита голова.
Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.
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