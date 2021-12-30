Северодвинск, Архангельская область, 30 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Северодвинске упавшая с крыши сосулька едва не убила подростка 2007 года рождения. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в Службе 112.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки на крышах домов

ЧП произошло 28 декабря на улице Индустриальной. Сосулька упала прямо у подъезда 5-этажного дома. Медиков на место происшествия вызвала мать мальчика. По ее словам, у него была разбита голова.

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, владелицу квартиры в Саратове обвиняют в смерти ребёнка от падения наледи.