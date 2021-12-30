Москва, 30 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В 2021 году 31 декабря официально является нерабочим днем. Большинство жителей России (80%) не будут работать в последний день уходящего года, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

31 декабря

Собираются выйти на работу 31 декабря 20% работающих граждан: 14% — за стандартную оплату, 6% опрошенных — за повышенную зарплату.

Отдыхают от работы в последний день года чаще женщины, чем мужчины — 84% против 77%. За стандартную оплату чаще придется работать женщинам со сменным графиком (33%), увеличенную ставку чаще предлагают мужчинам, работающим по сменам и на условиях неполной занятости (по 17%).

Опрос проведён 27—29 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 399 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2020 году хотели отдыхать в предпраздничный день 31 декабря подавляющее большинство жителей России (80%).

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