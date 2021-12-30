Чита, , 13:25 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 30 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 95 945 (+130 за минувшие сутки).

Вакцинация от коронавируса Фото КБ № 8 ФМБА России

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Вместе с тем 84 964 пациента (+380 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2163 человек (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 97находятся в тяжёлом состоянии (-5 за сутки), 33 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-4 за сутки).

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