Томск, , 13:22 — REGNUM Мэр Томска Иван Кляйн, временно отстраненный от занимаемой должности, 30 декабря признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Томской области.

Иван Кляйн (сс)Oleg K. Abramov

Уточняется, что суд признал Кляйна виновным в совершении двух эпизодов по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершённое главой органа местного самоуправления») и ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).

Установлено, что Кляйн, будучи мэром Томска, с июня 2016 года по май 2017 года, действуя незаконно, в интересах ОАО «Томское пиво», одним из акционеров которого он является, злоупотребил своими должностными полномочиями. Он дал незаконное указание подчинённым подготовить от его имени постановление об отклонении заявления томского предпринимателя об изменении вида территориальной зоны принадлежащего ему земельного участка, расположенного рядом с земельным участком, на котором находится промышленная площадка, транспортный цех ОАО «Томское пиво».

Чтобы придать своим действиям видимость законности, мэр распорядился указать наличие санитарно-защитной зоны на данной территории, а затем внести недостоверные сведения о ней в генплан Томска. Впоследствии он подписал вышеуказанное постановление. Заявление предпринимателя отклонили.

В 2015 году подсудимый дал незаконное указание подчинённым предоставить земельный участок на улице Пастера в Томске своей дочери без проведения торгов в форме аукциона. После этого между горадминистрацией и дочерью мэра был заключён договор купли-продажи указанного земельного участка площадью 852 кв. м по минимальной (выкупной) цене, ниже рыночной стоимости.

Кроме того, Кляйн, являясь мэром, передав принадлежащий ему пакет акций ОАО «Томское пиво» в доверительное управление своей жене, вопреки имеющемуся запрету, с октября 2013 года по ноябрь 2020 года лично, а также через жену контролировал деятельность ОАО «Томское пиво». Он принимал управленческие решения от имени и в интересах ОАО, осуществлял покровительство, лично и при пособничестве своего заместителя создавал компании благоприятные условия деятельности.

По делу допросили более ста свидетелей, провели судебные экспертизы.

Советский районный суд Томска признал Кляйна виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Кляйн лишён права занимать определенные должности сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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