Мемфис, США, 30 декабря, 2021, 13:22 — ИА Регнум. «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 104:99.

Keith Allison Леброн Джеймс

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант, на счету 41 очко. В составе «Лейкерс» форвард Леброн Джеймс сделал дабл-дабл из 37 очков и 13 подборов.

«Мемфис» одержал 22-ю победу в 36 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» потерпели 19-е поражение в 36 играх и идут на 16-м месте.

Читайте также: Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» победить «Торонто»