Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM Самолёт, следовавший из столичного «Шереметьево» в Ростов-на-Дону, вынужденно ушёл второй круг. По данному факту Южной транспортной прокуратурой организована проверка, сообщили ИА REGNUM в ведомстве 30 декабря.

Самолёт Аэрофлота © ИА REGNUM

Известно, что самолёт авиакомпании ПАО «Аэрофлот» не смог приземлиться в аэропорту «Платов» в связи с тем, что на взлетно-посадочной полосе находилась снегоуборочная машина.

Сотрудники ведомства проверят нарушения законодательства в сфере безопасности полётов. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.