Москва, 30 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Законопроект о ежегодных новогодних выплатах для пенсионеров потребует выделения 786,2 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Из этих 786,2 млрд рублей 66,4 млрд рублей — потребуется на финансирование предновогодней пенсионной выплаты, предоставляемой «военным пенсионерам», и 719,8 млрд рублей — на финансирование выплаты, предоставляемой получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которое осуществляется за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда России (ПФР).

Источник указанных дополнительных расходов федерального бюджета — средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), объем которых в 2022 году составит 16 478 млрд рублей.

Если внесенный в Госдуму депутатами ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским законопроект найдет поддержку, пенсионеры получат выплаты в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты.