Красноярск, 30 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Министром промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края назначен Александр Ананьев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, распоряжение о назначении подписал губернатор Александр Усс.

Правительство Красноярского края Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев

Новый министр окончил Омское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе, затем отучился в Красноярском государственном университете по специальности «юриспруденция».

Работал в органах налоговой полиции, в администрации губернатора края, в также в региональной энергетической комиссии. В 2018 году был назначен первым заместителем министра тарифной политики края.