Ташкент, 30 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Фарход Нуритдинович Арзиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Китайской Народной Республики. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Посол назначен в соответствии с постановлением Кенгаша (Совета) Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана от 28 декабря 2021 года

В сообщении пресс-службы отмечается, что Арзиев трудится на дипломатической службе с 2002 года, имеет большой опыт работы в центральном аппарате МИД и загранучреждениях Узбекистана.

«В 2020—2021 годах занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Дипломат владеет русским, английским и немецким языками, сообщили в МИД страны.