Курган, , 13:18 — REGNUM В Курганской области с 2022 года снизятся тарифы на услуги регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Это отражено в постановлении регионального департамента госрегулирования цен и тарифов, опубликованном на сайте ведомства.

Отходы Prylarer

Постановление датировано 28 декабря 2021 года. Тариф для граждан и организаций на услугу по обращению с отходами с 1 января по 31 декабря 2022 года составит 451,54 рубля за кубометр. На данный момент он составляет 565,61 рубля за кубометр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба в середине декабря инициировала антикартельную проверку в Кургане и Екатеринбурге в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В поле зрения ФАС России попали три организации — региональный оператор ООО «Чистый город» по обращению с отходами в Курганской области и транспортники из Екатеринбурга ООО «Компания «Экосистема» и ООО «Транссервис».

Читайте ранее в этом сюжете: ФАС проводит антикартельную проверку в Кургане и Екатеринбурге