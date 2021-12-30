Курск, 30 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Летчики-истребители Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа заступили на боевое дежурство по охране государственной границы в Курской области в период праздничных дней. Об этом сообщили 30 декабря в пресс-службе Западного военного округа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-30СМ

На боевое дежурство лётчики заступили на многоцелевых истребителях Су-30СМ. Кроме того, перед длинными праздниками военные провели тренировки по перехвату воздушных судов и принуждению к посадке без использования авиационных средств поражения.

Тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4+ предназначен для уничтожения воздушных и наземных целей в любое время суток и независимо от погодных условий. Также истребитель способен проводить воздушную разведку и давать целеуказание другим самолетам группы.