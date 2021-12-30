Москва, 30 декабря 2021, 13:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил папу Римского Франциска с Рождеством и Новым годом, выразив надежду, что РФ и Ватикан будут наращивать усилия по защите гуманистических ценностей, сообщает 30 декабря пресс-служба Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.
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