Москва, 30 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил папу Римского Франциска с Рождеством и Новым годом, выразив надежду, что РФ и Ватикан будут наращивать усилия по защите гуманистических ценностей, сообщает 30 декабря пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и папа римский Франциск

«Путин выразил надежду, что Россия и Ватикан будут наращивать совместные усилия по защите гуманистических ценностей и нравственных начал в мировой политике, а также по развитию межконфессионального общения — в интересах укрепления мира и стабильности на планете», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.

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