Новочеркасск, Ростовская область, 30 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Специалисты студенческой лаборатории «Информационные системы» Южно-российского государственного политехнического университета имени Платова запустили онлайн-платформу Ирий, предназначенную для поддержи отечественного сельского хозяйства. Студенты под руководством доцента кафедры ИИСТ Максима Хорошко, разработали и ввели в эксплуатацию специальную ИТ-систему для фермеров, призванную помочь на всех этапах жизненного цикла выращивания и реализации продукции. Основные цели проекта — обеспечение непосредственной связи производителей и потребителей, снижение накладных расходов и увеличение урожая. Первым приоритетом стало недопущение потери продукции на складах в следствие неполного выкупа.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Поле

На данный момент платформа Ирий позволяет фермерам размещать свою продукцию в нескольких городах, вести учет продукции, расходов, доходов, продаж, и др. получать и обрабатывать предзаказы на продукцию. Фактически каждый производитель может легко создать на площадке собственный интернет магазин.

В перспективах проекта — дальнейшая интеграция платформа со всеми стадиями производства продукции через систему сбора данных с «умных» устройств, а также помощь производителям в принятии решений посредством общей базы данных, анализа информации о производстве, продукции и рынке, с использованием технологий малинного обучения и искусственного интеллекта.

За первые 10 дней тестовой работы площадки, зарегистрировано более 2 000 фермеров из Ростовской обл., Краснодарского края, Ставропольского края, Астраханской области.