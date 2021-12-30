Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказался продлевать контракт с клубом. Об этом 30 декабря заявил турецкий журналист Экрем Конур в Twitter.

Артём Дзюба Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отмечается, что Дзюба отклонил предложение «Зенита» о продлении контракта и имеет много вариантов продолжения карьеры в России и Европе.

Напомним, Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. Ранее сообщалось, что он может перейти в казанский «Рубин».

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